MedPrev oferece consultas e exames com preço que cabe no bolso

A demora para conseguir consultas e exames ou preços elevados são fatores que dificultam o acesso à saúde. A saúde, quando não é uma situação emergencial, muitas vezes é deixada em segundo plano para dar espaço a demandas mais urgentes. A falta de dinheiro ou a dificuldade para conseguir agendamentos são alguns dos fatores que contribuem para isso.

A MedPrev se diferencia no mercado de saúde por oferecer serviços de qualidade a preços acessíveis, com um sistema de agendamento eficiente e facilitado por meio de plataformas digitais. A empresa se compromete a proporcionar acesso a consultas, exames, dentistas e até cirurgias com descontos que podem chegar a 70%, tudo sem a necessidade de pagar mensalidades.

O cliente só desembolsa o valor no momento da utilização do serviço, tornando o modelo financeiramente vantajoso e acessível para uma ampla gama de pessoas.

Além disso, a Medprev garante que o atendimento é realizado tanto em consultórios quanto em clínicas particulares, assegurando que o nível de qualidade dos serviços prestados seja equivalente ao dos planos de saúde. “Dessa forma, os pacientes recebem o mesmo cuidado e atenção, com atendimento de qualidade, independentemente de estarem utilizando um serviço com desconto ou contratando de forma privada”, afirmou um dos administradores da rede em Araucária.

Um dos grandes diferenciais da Medprev é a praticidade e facilidade na hora de agendar os serviços. A empresa investiu em tecnologia para que o cliente não tenha dor de cabeça nesse processo. Para realizar os agendamentos, o usuário pode escolher entre diversas opções de canais de atendimento por telefone ou digital.

Além disso, para aqueles que preferem o agendamento presencial, a MedPrev Araucária conta com duas sedes físicas, onde os clientes podem agendar suas consultas e exames e tirar suas dúvidas.

Serviço

O cliente pode agendar consultas e exames pelo fone (41) 3552-5257 ou WhatsApp (41) 99710-6333, pelo site: https://saude.medprev.online/araucaria/ ou pelo aplicativo Med Prev, disponível para download no APP Store ou no Google Play.

Edição n.º 1429. Nina Santos.