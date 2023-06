Mega apreensão feita pela GMA nesta quinta-feira passou de uma tonelada de maconha

A mega apreensão feita pela Guarda Municipal na tarde desta quinta-feira (15/06) dentro de uma caminhonete S10 foi superior a uma tonelada de drogas. Inicialmente, conforme informações preliminares repassadas pela GMA, o Jornal Popular havia divulgado que dentro da carroceria havia cerca de 500kg, mas após pesagem, houve a confirmação de que o total de maconha apreendido foi de 1.070kg.

A GMA recebeu denúncia via 153 de que havia uma caminhonete preta abandonada atrás de uns contêineres, no bairro Estação. Equipes já estavam fazendo buscas por este veículo, que na parte da manhã havia conseguido escapar de uma perseguição feita pela Polícia Rodoviária Federal, após acionarem um dispositivo de fumaça. De acordo a GMA, o carro é roubado e no seu interior também foi encontrado um rádio comunicador.

Foto: Guarda Municipal de Araucária.