Mega festa em comemoração ao Dia da Padroeira começa nesta sexta-feira (4)

Começam nesta sexta-feira (04/11), as festividades em homenagem à padroeira de Araucária, Nossa Senhora dos Remédios. A data comemorativa, instituída pela lei nº 135/53, é 30 de outubro, porém, como neste dia teve eleições presidenciais, a festa foi adiada para o fim de semana posterior. Tem muitas atrações previstas, entre elas a carreata com a imagem da Santa, apresentação de grupo folclórico, praça de alimentação, feira de artesanato e o ponto alto das festividades, que serão os shows com artistas nacionais. A festa, organizada pela Prefeitura Municipal e pelo Santuário Nossa Senhora dos Remédios, acontecerá no Parque Cachoeira.



Na sexta-feira (4), quem sobe no palco é a dupla Rio Negro e Solimões, no sábado (5) é a vez da dupla Wilson e Soraia, e no domingo (6), serão dois shows, com a dupla Cleiton e Camargo e o grupo Garotos de Ouro. O ingresso para a festa é 1 kg de alimento não perecível, que será repassado ao Grupo dos Vicentinos, que realiza ações solidárias em Araucária durante todo o ano, ajudando diversas famílias carentes. Acompanhe a programação completa da festa.