Mega festa em comemoração ao Dia da Padroeira começa nesta sexta-feira

Acompanhe a programação:



Sexta-feira (04/11) às 18h30: carreata com a imagem de Nossa Senhora dos Remédios, saindo do Santuário (na praça Dr. Vicente Machado) em direção ao Parque Cachoeira. A carreata receberá o apoio do Departamento de Trânsito.

No parque: apresentação do tradicional grupo de dança Wesoly Dom e de bandas locais e às 20h30, show da dupla Rionegro & Solimões.

Sábado (05/11): apresentações de artistas locais a partir das 14h e às 20h30, show da dupla Wilson e Soraia.

Domingo (06/11): apresentações de artistas locais a partir das 14h, show da dupla Cleiton e Camargo e do grupo Garotos de Ouro.

Nos três dias do evento, haverá Praça de Alimentação e Feira de Artesanato, no Parque Cachoeira.