Meia-entrada para todos no SoffCine às segundas e terças no Shopping Pinheiros

Que tal começar a semana com muita diversão e pagando menos? No Soff Cine, nas segundas e terças-feiras, todo mundo paga meia-entrada. Isso mesmo! Qualquer pessoa pode assistir a um filme por apenas R$ 15,00, sem precisar apresentar carteirinha de estudante ou qualquer outro comprovante que dê direito a meia-entrada.

Essa é a oportunidade perfeita para finalmente conferir aquele lançamento tão esperado, com um preço acessível. Dá para juntar a galera, garantir a pipoca e curtir uma sessão de cinema sem pesar no bolso. A promoção é válida exclusivamente para compras na bilheteria física, direto no cinema, então basta ir até o Soff Cine, no Shopping Pinheiros, escolher o filme e aproveitar a experiência na telona.

As salas do SoffCine contam com ambiente climatizado, sistema de som Dolby Digital e poltrona confortável para garantir a melhor experiência durante o filme.

Confira alguns dos filmes que estão em cartaz no Soff Cine

Mufasa – O Rei Leão Sonic 3 O Auto da Compadecida 2 Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa Nosferatu

Serviço

O Shopping Pinheiros está localizado na Avenida Dr. Victor do Amaral, 1769, próximo ao viaduto da entrada da cidade. O cinema SoffCine fica no último andar. Você pode comprar seus ingressos na bilheteria do cinema ou através do site Velox Tickets, mas lembre-se que a promoção da meia entrada para todos é válida apenas para ingressos adquiridos presencialmente.

