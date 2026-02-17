Acabou a folia!! A terça-feira de Carnaval, 17 de fevereiro, iniciou com uma grande apreensão de drogas na área rural de Guajuvira. A ação resultou em um suspeito detido e 500kg de maconha que foram retirados do comércio do tráfico.

A apreensão foi feita pela Guarda Municipal de Araucária, após receber informações da GM de Campo Largo, através do CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), dando conta de que um veículo Fiat Palio de cor preta havia entrado na cidade e poderia estar carregando drogas.

Por volta de 05h30 da madrugada, uma equipe de apoio da GMA, que naquele momento fazia patrulhamento pela região do Guajuvira, encontrou e abordou um veículo com as características repassadas. Quando os agentes realizaram a busca no interior do carro, a suspeita se confirmou: havia uma grande quantidade de maconha sendo transportada.

Diante da forte evidência, o condutor do Palio recebeu voz de prisão e foi conduzido a presença da autoridade policial, juntamente com a droga apreendida, para as medidas cabíveis.