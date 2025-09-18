O Dia de Finados (2 de novembro), é uma data em que as pessoas se dedicam a prestar homenagens aos entes queridos que já faleceram, mostrando a importância que ainda têm em suas vidas e representando a saudade e os bons momentos. Por ser uma data especial, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (SMMA), se antecipa e comunica à população sobre os prazos para a realização de solicitações diversas relacionadas aos cemitérios Independência e Central antes do feriado de Finados.

Os prazos são importantes para que a comunidade consiga se organizar, e para que tudo fique pronto a tempo de receber os visitantes. Na sexta-feira (19/09), encerra o prazo para solicitar autorização de reformas. As solicitações devem ser feitas diretamente na Administração dos Cemitérios, que fica junto ao Cemitério Central.

Dia 17/10 é o prazo final para realização de reformas (tijolos, granitos), no dia 24 termina o prazo para pintura, e dia 31 encerra o prazo para a limpeza de túmulos. Não será permitido limpar os jazigos nos dias 1º e 2 de novembro.

Ainda não ficou definido o horário de funcionamento dos cemitérios no dia 2 de novembro (das 8h às 18h em 2024) e se haverá a Feira de Finados. Outras informações podem ser obtidas com a Administração dos Cemitérios pelo telefone (41) 3614-7488.

ORIGEM DO FINADOS

O Dia de Finados, também conhecido como Dia dos Mortos ou simplesmente Finados, se trata de um feriado religioso, dedicado a orações e homenagens aos que já faleceram. No Brasil, a data faz parte de um costume católico e consiste em visitar as sepulturas dos entes queridos que já morreram e enfeitar seus túmulos com flores. As pessoas também acendem velas por suas almas e rezam por eles no cemitério ou em templos religiosos.

Conforme registros históricos, a tradição foi instituída pela Igreja Católica no século X e diz que os vivos devem interceder pelas almas que estão no purgatório esperando a purificação. Mas, o costume é mais antigo do que se imagina. Desde o século II, ao que tudo indica, já se tem indícios de cristão que rezavam por seus falecidos, visitando os túmulos dos mártires e pedindo pelos que já morreram.

Aos poucos, então, a Igreja foi aderindo ao costume e no século V já se dedicava um dia do ano para rezar por todos os mortos, especialmente pelos quais não tinham família e ninguém se lembrava de pedir por suas almas. Mas, a escolha do dia 2 de novembro como a data oficial para celebrar o Dia de Finados só foi feita mesmo no século XIII. Os responsáveis pela Igreja escolheram o dia por suceder o Dia de Todos os Santos, comemorado em 1º de novembro.

Edição n.º 1483.