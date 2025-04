Menino de 10 anos atropelado na Manoel Ribas teve alta hospitalar

O garoto M.S.R., de 10 anos, que sofreu um atropelamento na manhã de terça-feira (25/03), e foi internado no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, em estado gravíssimo, se recuperou e teve alta hospitalar, segundo informou a assessoria daquela casa de saúde. M.S.R. foi atropelado quando saía da escola, no momento em que atravessava a Rua Manoel Ribas, no bairro Costeira.

O acidente mobilizou as equipes de resgate, devido à gravidade dos ferimentos do garoto. O SIATE prestou os primeiros socorros e classificou a situação como código 3 (quando a vítima corre risco de morte), devido a um traumatismo craniano, escoriações no tórax e nos cotovelos. A aeronave de resgate do BPMOA foi acionada e graças ao socorro rápido, o garoto está bem.