Menor apreendido após esfaquear vizinho responderá por lesão corporal leve

O menor foi levado para a DP, onde prestou depoimento e foi liberado. Foto: divulgação

O adolescente de 16 anos, suspeito de ter esfaqueado o próprio vizinho por volta das 2h da madrugada de segunda-feira, 6 de setembro, prestou depoimento logo após o crime, na Delegacia de Araucária, e foi liberado em seguida. Segundo a DP, ele irá responder apenas por lesão corporal leve. No dia dos fatos, a Guarda Municipal foi acionada pela equipe de saúde da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), informando a entrada de um homem ferido por arma branca. A vítima relatou que tinha entrado em luta corporal com um adolescente, que seria seu vizinho, e que este seria o autor das facadas.

A GM fez patrulhamento na rua Pedro Druzscz, endereço onde o fato havia acontecido, mas não teve sucesso em encontrar o suposto autor. Por volta de 4h, a avó do menor ligou para a central da Guarda, informando que seu neto queria se entregar. Uma equipe foi até o endereço da mulher, no bairro Campina da Barra, fez a apreensão do adolescente e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil, para que ele pudesse prestar esclarecimentos. A avó acompanhou o menor e o Conselho Tutelar foi solicitado e compareceu na DP.

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021