Menor de idade é detido transportando drogas de Araucária para Fazenda Rio Grande

A Polícia Militar de Araucária realizava uma operação de bloqueio na Rua Presidente Costa e Silva, no bairro Campina da Barra, quando abordou uma motocicleta que emitia um ruído alto no escapamento.

Durante a revista, os agentes encontraram quase 1 kg de maconha dentro de uma caixa de sapatos, que estava em uma mochila bag utilizada para entregas de comida. Durante a abordagem, os policiais descobriram que o condutor tinha 17 anos e, portanto, não possuía carteira de habilitação.

Ao ser questionado sobre a situação, o jovem confessou que havia recebido o entorpecente de um homem que estava em um carro branco, em um posto de combustível. Ele também informou que faria o transporte da droga até a cidade de Fazenda Rio Grande.

O menor foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araucária, junto com a motocicleta. As autoridades entraram em contato com a mãe do jovem, que compareceu à delegacia para acompanhar os procedimentos cabíveis.