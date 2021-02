Menor que portava droga em veículo de aplicativo foi apreendido pela GM

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

A Guarda Municipal fazia um patrulhamento preventivo por volta do meio dia de quarta-feira, 18 de fevereiro, pelo bairro Maranhão, quando recebeu a denúncia de um transeunte, sobre um veículo VW Gol, de aplicativo, que supostamente estaria levando um indivíduo portando drogas. De posse das informações, a equipe continuou a ronda, localizou o carro na rua Marcelino Jasinski, e fez a abordagem.

Na revista pessoal do condutor, nada de ilícito foi encontrado. Já com o passageiro foi localizada uma “pochete”, contendo R$300,00 em notas trocadas, dinheiro que ele não soube dizer a origem. Na revista ao veículo foram encontradas no canto do assento traseiro, três embalagens contendo cocaína.

O motorista disse que não tinha conhecimento da droga, que apenas estava levando um passageiro, que havia embarcado no baixo Caximba, em Curitiba. O passageiro, menor de idade, assumiu que a droga era sua, e diante dos fatos foi apreendido e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para providências.