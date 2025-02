Mentoria gratuita para gestores culturais independentes está com inscrições abertas

A Associação Reação Periférica e a Casa Eliseu Voronkoff realizam nos dias 01 e 02 de março, das 14h às 18h, uma Mentoria Coletiva gratuita para gestores culturais independentes. Ana Paula Frazão será a mentora e abordará temas como Políticas Públicas de Cultura; Parcerias, colaboração e novas moedas; Curadoria e Mediação Cultural; Gestão financeira; Gestão de marketing; Elaboração de projetos culturais.

Ana Paula Frazão é atriz, diretora teatral, especialista em Gestão de Cidades e Empreendimentos Criativos, parecerista da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Mestranda em Artes da Cena na Escola Superior de Artes Célia Helena e Itaú Cultural, Agente Territorial de Cultura da Política Nacional dos Comitês de Cultura, e sócia/administradora do Centro Cultural Casa Eliseu Voronkoff.

A mentoria acontecerá na sede da Associação, na Rua Che Guevara, 264 – Jardim Israelense. As inscrições poderão ser feitas através do WhatsApp (41)99884-8541 e as vagas são limitadas.