Mês das mulheres é mês de luta!

O Dia Internacional da Mulher é um dia político, uma data para refletir sobre as conquistas históricas das mulheres, mas principalmente para reafirmar a luta pela igualdade de gênero e contra o machismo. A fim de ampliar o debate sobre as principais pautas das mulheres, o SISMMAR está divulgando materiais sobre os temas durante todo o mês de março.

A luta contra o feminicídio é um desses temas. O Brasil é o 5º país mais violento do mundo para as mulheres e também é um dos países com as maiores taxas de feminicídio, que é quando a mulher morre apenas por ser mulher. Além disso, o Brasil lidera o ranking dos países que mais matam mulheres transexuais no planeta.

Em meio à pandemia de Covid-19, as mulheres também têm sido as mais afetadas – e principalmente as mulheres negras e mais pobres. No caso das mulheres negras, elas são 73% das vítimas do crime de feminicídio, que aumentou em quase 2% durante a pandemia. Elas também são as mais afetadas pela crise sanitária devido às condições impostas pela sociedade capitalista, racista e patriarcal.

De acordo com um estudo produzido pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, 3 mulheres são assassinadas por dia na pandemia. No primeiro semestre de 2020, foram registradas 648 mortes por feminicídio.

Saúde e vida digna

Neste momento, a maior luta das mulheres é por saúde e vida digna, com auxílio emergencial, vacina para toda a população e o fim da política genocida e machista de Jair Bolsonaro e seus apoiadores no governo.

A volta do auxílio emergencial é fundamental para que a população, e principalmente as mulheres chefes da família, tenha condições de se manter em meio à crise sanitária, que só tem piorado nas últimas semanas. Uma política pública eficiente de vacinação em massa, por sua vez, é a única forma de frear o avanço da pandemia, que já ceifou mais de 270 mil vidas no Brasil.

O descaso e a violência do Estado continuam matando mulheres todos os dias. E desde que o presidente machista, racista e LGBTfóbico assumiu o poder, os índices de violência contra a mulher só aumentaram.

Portanto, março é mês de luta e resistência! E durante todo o ano, todo dia é dia de refletir sobre a situação das mulheres para fortalecer a luta contra as desigualdades de gênero e o descaso dos governos com a vida!

Nos queremos vivas e não descansaremos enquanto não formos todas livres!

“Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas.” (Audre Lorde, escritora caribenha-americana, feminista, lésbica e ativista dos direitos civis)

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021