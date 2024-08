Mês de agosto finalizará com céu nublado e temperatura chegando a 25°C

De acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a temperatura estará quente neste fim de agosto e início de setembro.

Nesta sexta-feira, 30 de agosto, o céu está claro, com a temperatura mínima sendo de 11°C e a máxima de 25°C. A umidade está por volta de 37% e 99%, com as rajadas de vento chegando a 15 km/h. A temperatura ficará na máxima entre às 13h e 16h.

No sábado, 31 de agosto, o céu estará nublado, mas não terá uma mudança drástica na temperatura. A mínima irá para 13°C e a máxima permanece sendo de 25°C. Com a ventania aumentando para 23 km/h, a umidade ficará entre 42% e 100%.

No domingo, 1° de setembro, a temperatura mínima permanece em 13°C, e a máxima aumentará para 27°C. Com o céu ainda nublado, os ventos aumentam drasticamente para 53 km/h. A umidade estará por volta de 36% e 100%.