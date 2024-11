Mês de dezembro iniciará com temperatura chegando a 28°C

O Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) divulgou que a previsão do tempo irá marcar chuva apenas para esta sexta-feira (29), mas com temperatura quente.

Nesta sexta-feira, 29 de novembro, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 86%, com a precipitação acumulada atingindo 3.2 mm. A temperatura mínima é de 18°C e a máxima de 27°C, com as rajadas de vento chegando a 23 km/h. A umidade está por volta de 65% e 99%.

No sábado, 30 de novembro, não tem sinal de chuva e o céu estará com muitas nuvens. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 29°C. A umidade ficará entre 53% e 98%, com a ventania aumentando para 30 km/h.

No domingo, 1° de dezembro, o céu permanece com muitas nuvens e não terá mudança na temperatura, sendo a mínima de 19°C e a máxima de 28°C. Os ventos podem chegar a 28 km/h, com a umidade sendo de por volta de 57% e 97%.