Mês de julho iniciará com céu claro e sem sinal de chuva

O mês de julho, de acordo com a previsão divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), começará com tempo frio, céu claro e sem sinal de chuva. Entretanto, a previsão marca o aumento da temperatura ao longo da semana.

Nesta segunda-feira, 1º de julho, a temperatura mínima é de 3°C e a máxima de 18°C, com as rajadas de vento não passando de 8 km/h. A umidade está por volta de 49% e 99%.

Na terça-feira, 02 de julho, não terá uma grande mudança na temperatura. A mínima irá atingir 5°C e a máxima irá para 20°C, com os ventos chegando a 20 km/h. A umidade ficará entre 46% e 97%.

Já na quarta-feira, 03 de julho, a temperatura aumentará mais um pouco. A mínima poderá atingir 10°C e a máxima irá para 23°C. A ventania irá aumentara para 33 km/h, com a umidade ficando por volta de 44% e 88%.

Na quinta-feira, 04 de julho, a mínima irá atingir 12°C, enquanto a máxima permanecerá a mesma, sendo de 23°C. As rajadas de vento atingirão 36 km/h, e a umidade ficará entre 46% e 78%.