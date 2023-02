Mesmo com medida protetiva, homem persegue e ameaça ex-esposa

A Guarda Municipal recebeu um chamado de uma mulher às 15h dessa segunda-feira (01) na Av. Archelau de Almeida Torres. Ela dizia estar sendo perseguida pelo seu ex-marido, que não aceitava o fim o relacionamento.

Ao chegarem no endereço, viram que os funcionários haviam fechado a porta do estabelecimento onde a vítima trabalhava, já que o ex-companheiro estava em frente ao local a ameaçando, imediatamente o sujeito foi abordado e detido.

Os agentes conversaram com a mulher, que informou ter uma medida protetiva contra seu ex. Ela também disse que mesmo que esteja proibido pela justiça, o homem exigi visitas à filha do casal. Diante da representação da vítima, o homem foi levado para a delegacia para as providências cabíveis.