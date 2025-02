Mestre Canarinho e dois alunos conquistam pódio no Campeonato Mundial Muzenza de Capoeira

A 12ª edição do Campeonato Mundial Muzenza de Capoeira 2025 aconteceu entre os dias 31 de janeiro e 02 de fevereiro, no Ginásio do Tarumã, em Curitiba. Araucária marcou presença nesse evento, e os atletas trouxeram ótimos resultados para a cidade.

Esse evento é promovido pelo Grupo Muzenza de Capoeira, que possui apoio da Superliga Brasileira da modalidade. Ao todo, 521 atletas de 19 países participaram da competição. Nessa disputa, os confrontos acontecem no formato de melhor de três, onde se classifica quem vence duas, ou até mesmo se vencer uma e empatar outra.

Com cinco participantes araucarienses, três ficaram no pódio. O Marcelo Isaias Sampaio, Mestre Canarinho, foi bicampeão mundial da categoria master de 40 a 46 anos. Nessa divisão, foram realizadas 10 disputas, sendo 5 lutas de 2 round cada, onde o Mestre foi campeão invicto. Em segundo lugar ficou os Guerrilheiros Israel, e a terceira colocação ficou Mestre Águia Colômbia.

Seus alunos, Eliabe Vinicius Evangelista dos Santos, foi campeão da categoria infantil masculino de 07 a 09 anos; e Emanuelly Machado da Cruz, vice campeã na categoria infantil feminino de 07 a 09 anos.

“Nossos dois atletas infantis deram um show de técnicas na movimentação, acrobacias e saltos que levantaram a arquibancada. Fiquei muito feliz, pois ambos são muito dedicados e não faltam os treinos e participam de tudo. Estão se destacando nos campeonatos, sendo esse o segundo deles de um nível elevado, com muitos atletas participando. A concorrência é gigante!”, diz o Mestre.

Junto com a conquista de bicampeão mundial, o Mestre Canarinho também ganhou suplementos e uma cesta de produtos da marca Vale Fértil.

Ele também expressa sua felicidade com o título conquistado, e comenta que se dedicou muito para conseguir esse resultado. “Foram dias de treinos, aeróbico para preparar a resistência e baixar peso para estar mais leve, além de deixar a musculatura menos cansada. Teve vários treinos específicos de musculação para ajustar a potência que era necessária, além da alimentação, dieta e suplementação para repor as necessidades”, relata.

Canarinho agradece aos alunos graduados que auxiliaram na preparação e treinamento dos atletas que disputaram. Também aos pais/responsáveis dos participantes do campeonato, que compareceram nos treinos e no evento.

“Não posso deixar de agradecer aos meus familiares, que sempre chegam junto e vestem a camisas nesses momentos, me ajudando com a preparação da minha alimentação e me incentivando. Também a Academia Don’t Stop de musculação, parceira nas minhas preparações; e Vando Silva massoterapeuta. Eles contribuíram muito nessa reta final de preparação, nos ajustes e finalização”, emociona-se.

O Mestre Canarinho faz um agradecimento especial aos amigos, alunos e seguidores das redes sociais pelas mensagens de apoio. Ele destaca, serem essas pessoas que sempre o motivam a se preparar, ter foco e disciplina para buscar o lugar mais alto a cada pódio. “Eu acredito que possamos ser melhores a cada dia para nós mesmos, para nossa família, nossos filhos, amigos e alunos”, finaliza.

Edição n.º 1451. Victória Malinowski.