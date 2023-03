Mestre Canarinho sobe no lugar mais alto do pódio na Taça de Capoeira Tamandaré

O Mestre de capoeira Canarinho conquistou o troféu de ouro na 1ª Taça ABCG de Capoeira Tamandaré, realizada no domingo, 26 de março, em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Ele competiu na categoria Absoluta e além do troféu, recebeu uma premiação em dinheiro. O evento, organizado pelo professor Rafael e supervisão do Mestre Zig, reuniu participantes na categoria Absoluta, que é aberta a todas as idades e graduações.

Ao comentar a premiação, Canarinho, que comanda o CT Capoeira Show em Araucária, fez questão de falar das estratégias que usou na sua apresentação. “Uma competição assim é imprevisível, um grande desafio. Você joga com os mais novos, cheios de energia e com muita disposição. Dessa forma tive que usar minha experiência e dominar o centro da roda. Foi preciso administrar muito bem, usar minha superioridade técnica e controle dos movimentos para conseguir vencer”, comentou.

Edição n. 1356