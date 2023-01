Meta de Hissam para 2023 é licitar a construção de 10 novas escolas e Cmeis

“Teremos a melhor infraestrutura de educação pública de todo o Paraná e talvez do Brasil”. É este um dos objetivos do prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) para o ano de 2023.







E para transformar o discurso em prática ele já começou o ano acelerando várias secretarias municipais para cumprir a audaciosa meta de licitar a construção de dez novas estruturas escolares somente neste ano. Exatamente: até dezembro ele quer que sejam lançadas as concorrências para escolha das empreiteiras que ficarão responsáveis pelos novos prédios de escolas e cmeis que já existem, mas que funcionam em edificações antigas, muitas caindo aos pedaços e que precisam estar constantemente recebendo uma reforminha aqui e outra acolá.

“Gastamos muito dinheiro com esses remendos. Então, o custo-benefício para os cofres da Prefeitura é mais vantajoso construindo novos prédios. Assim, preparamos a cidade para oferecer aos nossos alunos as melhores estruturas de ensino para as próximas três décadas. Ou seja, esses prédios atenderão as crianças de hoje, os filhos delas e talvez até seus netos”, analisa.

Para levar a cabo essas licitações, Hissam montou um exército de engenheiros e arquitetos na Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL). É essa mega equipe que está responsável pela elaboração dos projetos que embasarão as contratações. “Para colocar de pé essas dez escolas e cmeis vamos precisar de algo em torno de R$ 100 milhões a mais no orçamento inicialmente previsto para a Secretaria de Educação agora em 2023”, explicou o prefeito.

O trabalho para colocar as obras em andamento exige dedicação extra das secretarias de Educação, Obras, Finanças e Administração. Adriana Palmieri, que comanda a primeira dessas pastas, está promovendo as adequações necessárias ao orçamento da SMED, tudo em parceria com a Secretaria de Finanças. “É gratificante ver um prefeito tão entusiasmado em fazer com que essas obras aconteçam, entendendo como é importante para crianças e profissionais ter o melhor espaço possível para que a prática pedagógica aconteça”, enfatiza.

Das dez unidades previstas para 2023, oito são escolas municipais e duas são centros municipais de educação infantil (veja na tabela abaixo). Algumas dessas obras devem ter início ainda em 2023, outras somente em 2024, mas como se tratam de instituições que já existem será necessário a relocação desses alunos para estruturas provisórias, o que acarretará em trabalho extra para a SMED. “Enquanto essas obras acontecem, os alunos estudarão em outros espaços. Mas é aquele tipo de transtorno que vale muito a pena, porque quando eles voltarem vão encontrar uma estrutura moderna, totalmente equipada e preparada para que eles tenham ainda mais vontade de ir para aula diariamente”, analisa Adriana.

Veja as unidades de educação que ganharão prédios novos Escola Prefeito Alderico Zanardini Ozório — Bairro Estação Escola Ibraim Antonio Mansur — Bairro Fazenda Velha Escola Deputado João Sperandio — Rio Abaixinho Escola Marcelino Luiz de Andrade — Jardim Condor Escola Irmã Elizabeth Werka — Centro Escola Presidente Castelo Branco — Localidade rural de Capinzal Escola Elvira de França Buschmann — Jardim Ipês Escola Professora Silda Sally Wille Ehlke — Jardim Fonte Nova CMEI Maranhão — Conjunto Maranhão CMEI Maria Arlete Vaz — Distrito de Guajuvira

Parceria com a Câmara

Para levar a cabo esse mega investimento em educação, o prefeito Hissam contará com o apoio da Câmara de Vereadores. Isso porque os recursos para essas obras virão de antecipações de receita, obtidas por meio da contratação de linhas de financiamento com a Caixa Econômica Federal. “Já conversei com o presidente da Câmara, que entendeu a importância dessas obras para a cidade e se comprometeu a dar a agilidade necessária para análise e votação das lei autorizativas”, explicou Hissam.

Presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania), afirmou que já teve conversas com alguns vereadores e que pretende falar com todos os colegas ao longo dos próximos dias para explicar a magnitude do projeto. “Sou um entusiasta dessa ideia do nosso prefeito. Sei o quanto é importante que nossos alunos tenham um espaço confortável e moderno para estudar, com toda a infraestrutura necessária para que ele venha para a escola animado. Por isso, tenho certeza de que todos os vereadores apoiarão esse projeto, que é para o bem comum da nossa cidade”, finalizou.