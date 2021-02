Método” Metáforas de um Violão” será tema de live no dia 26

Compartilhe esta notícia

Live levará as pessoas a reflexões importantes para que possam alcançar uma melhor qualidade de vida. Foto: divulgação

O músico Thiago Rafael fará uma live no próximo dia 26 de fevereiro, com o tema “Se você fosse um instrumento, estaria afinado ou desafinado?”. A abordagem faz parte do método chamado “Metáforas de um Violão”, criado por ele, que conduz as pessoas a reflexões importantes, ajudando a reduzir a sensação de estresse, ansiedade, insegurança, medo, fazendo com que consigam alcançar estados mais elevados como alegria, serenidade, paz, amor, bondade, paciência e a desenvolverem sua inteligência emocional. A live será transmitida às 20 horas e a participação é gratuita, mas é necessário se inscrever antecipadamente no canal https://thiagorafael.zulviem.com.br

“Acredito que todos nós somos um instrumento, e todo instrumento precisa de ajustes. Precisa estar afinado! Vou mostrar um caminho que te leva a fazer reflexões importantes para que você mude o que considera necessário para melhorar sua qualidade de vida, suas relações pessoais e profissionais. Acredite! Uma transformação vai acontecer!”, afirma Thiago.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1249 – 18/02/2021