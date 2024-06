Metralhas e Viracopo farão a final da 2ª Copa Planalto de Futsal no sábado (29)

A 2ª Copa Planalto de Futsal, organizada pela MH Eventos, terá sua final no próximo sábado, 29 de junho, às 19h, na quadra do Planalto. O título será disputado entre as equipes do Metralhas e do Viracopo. O vencedor vai faturar o troféu de campeão e uma premiação em dinheiro. Zona Leste e Caneladas disputarão o 3º lugar, às 18h.

Na semifinal, realizada no sábado (22), o time do Metralhas não perdoou e goleou o Zona Leste em 12X2. No outro jogo, o Viracopo venceu por WO, isso porque a equipe do Caneladas não compareceu.

A competição contou com a participação de oito times: Projeto De Olho no Futuro, Metralhas, Caneladas, Magnópolis, Planalto, Zona Leste, River e Viracopo. Os organizadores já estão preparando mais uma competição para breve, dessa vez na categoria feminina.