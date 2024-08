MH Eventos abre inscrições para o Campeonato da Primeira Divisão de Futsal

A MH Eventos está convocando os times de Araucária e região para se inscreverem no Campeonato da Primeira Divisão de Futsal, que terá início em breve. A competição, que promete movimentar o setor esportivo da cidade, terá os jogos na quadra do Planalto e vai envolver equipes das categorias masculino e feminino.

Haverá premiações em dinheiro para os primeiros colocados. As inscrições para o campeonato poderão ser feitas pelos fones (41) 99814-6314 – falar com Alexandre ou (41) 99610-9601 – falar com Guilherme. Para mais informações, siga a página da organização no Instagram @mh.eventos2023.

Edição n.º 1426.