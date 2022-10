Mil motivos para agradecer!

A passagem do evangelho na qual o leproso curado volta para agradecer a Jesus a sua cura, dando glórias a Deus, nos ensina que também nós, diariamente, temos tantos motivos para agradecer. Desde o amanhecer até o anoitecer, a vida nos reserva tantas e boas surpresas. O simples fato de acordar já é um grande motivo para dar glórias ao Senhor, e, prosseguir a jornada, com o pensamento voltado a Ele. Tudo o que somos, recebemos gratuitamente de Deus e, a nós, está reservado o compromisso de colocar os nossos dons a serviço da vida, a serviço dos irmãos.



Diariamente somos convidados a dizer: Muito Obrigado, porque, ao nosso lado, encontramos tantas pessoas que nos ajudam, em diversos campos da nossa existência. Desde o padeiro, que faz o pão que partilhamos em nossa mesa; passando pela dona de casa que faz o café, o motorista que dirige o ônibus, ou o carro, que nos conduz ao trabalho. O encontro com as pessoas, que cruzam em nossa vida, movidas por realidades tão diferentes. Poder dar um bom dia, desejar o melhor, guiado pelo amor de Deus, são, com certeza, razões que nos levam a elevar o nosso olhar ao alto e agradecer. Quando somos capazes disso, a nossa vida, o nosso dia, se torna mais leve e mais prazeroso.



Infelizmente, muitas pessoas não conseguem perceber nada de bom em suas vidas, pelo contrário, olham tudo a partir da ótica da desgraça, cheias de negatividade e mal humor. É como se a vida fosse para elas um peso, um fardo, e, todos, devem estar a seu serviço, a seu dispor, quando elas bem entenderem. Quem age assim, certamente está voltado apenas para os seus desejos e interesses pessoais. É como se todos tivessem que se curvar diante das suas exigências ou de seus fracassos. Vivem tensas, mal humoradas, rancorosas e incapazes de ver o lado bom da vida.



Quando descobrimos a beleza da gratidão, aprendemos a grande lição da vida: estamos neste mundo para servir, para fazer o bem, para ajudar a quem precisa. Descobrir isso é colocar-se sempre pronto para quem de nós precisar, servindo com amor e alegria. Agradecer a Deus aquele idoso que nos ensina tanto com a sua experiência; agradecer aquela criança que com a sua espontaneidade, com seu sorriso nos desconcerta, nos transforma e levanta o nosso astral. Agradecer aquele doente, que, com paciência, nos ensina a suportar os revezes da vida. Agradecer diariamente o sol ou a chuva, o vento ou a garoa, porque tudo isso é dom de Deus, necessário para a nossa existência.



Agradecer também as adversidades da vida, porque elas podem ser uma oportunidade de crescimento. Quando estamos abertos, tudo pode concorrer para o nosso bem, para o nosso fortalecimento. Aliás, as árvores só tem raízes fortes, porque foram provadas pelo vento e resistiram e se fortaleceram ainda mais. Assim como a árvore, pessoas que superam as dificuldades, as intempéries da vida, vão se tornando fortes por dentro e resilientes. E tudo isso é motivo de gratidão, quando sabemos tirar proveito das quedas e das frustrações, como lições que nos ensinam a viver de modo diferente. Na escola da vida, mais do que pedir, reclamar, murmurar, precisamos aprender a agradecer. E, com certeza, temos diariamente mil razões para agradecer.