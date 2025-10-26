O pequeno Joaquim, neto do Sargento Jonas Ribeiro e de Rita Padilha, sobreviveu ao grave acidente registrado no sábado (25) na Rodovia do Xisto.

A criança, que estava no banco traseiro do automóvel no momento da colisão, foi ejetada para fora do veículo com o impacto. Segundo familiares, Joaquim foi encontrado consciente, mas com ferimentos no rosto e na cabeça, causados por estilhaços de vidro.

Ele foi socorrido de helicóptero pela equipe do Núcleo de Operações Aéreas da PRF e levado ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde passou por tomografias e exames detalhados. Apesar da gravidade do acidente, os médicos constataram que não houve nenhuma fratura, complicação interna ou risco de vida.

No sábado (25) mesmo, o menino recebeu alta médica e já se recupera em casa, cercado pelo carinho da família.

“O Joaquim estava com meu pai no momento do acidente, foi ejetado para fora do carro, mas está em casa, bem, sem nenhuma fratura, nenhuma complicação ou risco de vida. Só temos a agradecer a Deus pelo livramento do nosso bebê. Infelizmente, perdemos meu pai e a Rita”, relatou o pai da criança, Eric Henrique.

Velório do casal

O velório de Jonas Ribeiro e Rita Padilha aconteceu neste domingo (27), até as 10:00, na Capelinha da Vila Angélica, em Araucária.

Após esse horário, Jonas Ribeiro foi levado para o Cemitério Municipal de Contenda, onde o velório continuará até o sepultamento, previsto para as 17h.

Rita Padilha permanecerá sendo velada e será sepultada na Capela da Vila Angélica, em Araucária.

Relembre o caso

O acidente ocorreu por volta das 14h de sábado (25), no quilômetro 163 da BR-476, e envolveu um automóvel e um caminhão.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro conduzido por Jonas Ribeiro trafegava pela rodovia com a esposa, o neto e o cachorro da família quando foi atingido por um caminhão.

Com o impacto, o veículo ficou totalmente destruído. Jonas e Rita faleceram ainda no local, assim como o cachorro da família, um pug.

As equipes do SAMU e da PRF atenderam a ocorrência, e o trânsito precisou ser parcialmente interditado.