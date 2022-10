Ministério Público abre processo seletivo para estagiário de Pós-Graduação em Direito

O Ministério Público de Araucária abriu processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários de Pós-Graduação, para atuar junto à 2ª Promotoria de Justiça do Município. As inscrições estão abertas e poderão ser feitas até o dia 11 de novembro. O candidato deverá solicitar a ficha de inscrição pelo e-mail araucaria.2prom@mppr.mp.br, informando: nome completo, telefones de contato (whatsapp) e instituição de ensino e curso em que está matriculado. O local e a data das provas ainda não foram definidos, isso vai depender do número de candidatos inscritos.

Para ser admitido como Estagiário de Pós-Graduação o interessado deverá ter concluído o curso de graduação em Direito e estar matriculado numa pós-graduação compatível com a área de atuação da vaga ofertada, entre elas, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito da Criança e do Adolescente e Educação. Também deverá ter disponibilidade de 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira, além de apresentar conduta compatível com o exercício das atribuições de estagiário do Ministério Público.

Sobre as provas

O processo de seleção compreenderá duas fases, sendo uma prova teórica, composta por questões objetivas e/ou discursivas, envolvendo os seguintes temas: Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito de Família, Direito das Sucessões e Estatuto da Criança e do Adolescente, e uma entrevista com o Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Araucária, David Kerber de Aguiar, ou pessoa indicada por este.

O estagiário receberá como benefícios uma bolsa-auxílio no valor de R$1.981,20 e auxílio-transporte no valor de R$198,00 mensais. Para mais informações sobre o processo seletivo, o telefone é o (41) 3552-1700.