Ministério Público de Araucária convida comunidade para audiência do Programa Municipal de Aprendizagem Profissional

A 2ª Promotoria de Justiça de Araucária irá realizar uma audiência pública nesta quarta-feira (09/11), a partir das 13h30, no Centro de Convivência do Idoso, localizado na Rua Nossa senhora dos Remédio, 1073, bairro fazenda Velha, e está convidando toda a comunidade para participar.

Realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a audiência tem por objetivo apresentar informações e esclarecer dúvidas sobre o Programa de Aprendizagem Profissional do Município. Para isso, será realizada na forma de exposições e manifestações verbais e escritas por convidados e participantes. As inscrições para fazer uso da palavra deverão ser feitas antes do início da audiência, no próprio local.