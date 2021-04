Ministério Público oferece denúncia contra Lecsandro

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Lecsandro Emilio da Silva Soares, 29 anos, que dirigia o carro BMW Z4 envolvido no acidente que causou a morte da gerente do banco Santander, Morgana Truber, 38 anos. A promotora Roberta Franco Massa, que ofereceu a denúncia, ressaltou que no dia 10 de fevereiro de 2021, por volta das 22h30min, na altura do km 597, da Rodovia BR 376, no Contorno Sul, em Curitiba, o denunciado, com vontade e consciência, assumiu o risco de provocar o acidente, já que estava com a capacidade psicomotora visivelmente alterada devido à ingestão de bebida alcoólica e ainda dirigia com a Carteira Nacional de Habilitação cassada.

A denúncia observa ainda que Lec dirigia em velocidade incompatível com a permitida na via, forçou uma ultrapassagem irregular pela via direita da pista quando, descontrolado, colidiu com o lado direito de um veículo Audi Q3. A colisão o fez sair da pista pelo canteiro central, invadir a pista contrária, e colidir com a proteção metálica, ocasionando o capotamento do veículo na via marginal. Com o impacto, a namorada Morgana, que estava sentada no banco do passageiro, teve traumatismo crânio encefálico, que causou a sua morte.

Lec chegou a ser preso dois dias após o acidente, no dia 12, mas em 26 de fevereiro, foi liberado por ordem do juiz Daniel Surdi de Avelar, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba, que atendeu um pedido da sua defesa, sob alegação de que após duas semanas da sua prisão, o MP ainda não havia oferecido denúncia contra seu cliente. Agora, oferecida a denúncia, os autos serão conclusos ao Juiz para análise. Nessa fase, o Magistrado poderá receber, rejeitar, ou até mesmo determinar novas diligências.

