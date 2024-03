Mioma uterino: conheça a condição que afeta a vida das mulheres

Segundo dados do Ministério da Previdência Social, o mioma uterino foi a terceira causa mais comum de afastamento do trabalho para mulheres em 2023, isso sem considerar aquelas que ainda não foram diagnosticadas.

Segundo explica a Clínica São Vicente, o mioma uterino pode surgir em diferentes fases da vida reprodutiva da mulher e, muitas vezes, por não apresentar sintomas óbvios, seu diagnóstico e tratamento são adiados, o que pode agravar o quadro da paciente.

O mioma uterino é um tumor benigno cuja origem ainda é desconhecida. Ele pode variar em tamanho e seu crescimento está diretamente relacionado a fatores hormonais, podendo diminuir após a menopausa. Formado pela proliferação do tecido muscular do útero, chamado miométrio, o mioma pode se localizar em diferentes partes do órgão, sendo dividido em três tipos: Subserosos – localizados na parte externa do útero, crescem para fora; Intramurais – os mais comuns, situam-se na parede uterina e podem aumentar o tamanho do órgão; e Submucosos – menos comuns, crescem na parte interna do útero.

Os sintomas do mioma podem variar de intensidade e frequência, e muitas vezes se manifestam durante o período menstrual, incluindo fluxo intenso, sangramento fora do ciclo menstrual, aumento da frequência urinária, cólicas e dor. Em casos mais graves, pode até levar à infertilidade, dependendo da localização do mioma.

A Clínica São Vicente explica que o tratamento das mulheres com mioma precisa ser avaliado individualmente e pode incluir opções medicamentosas ou cirúrgicas, como miomectomia (remoção do mioma) ou histerectomia (remoção do útero), embora nem sempre seja necessária a remoção, e o acompanhamento pode ser feito através de exames.

As causas do mioma uterino ainda são desconhecidas, no entanto, é fundamental um acompanhamento regular com o ginecologista e a realização de exames quando indicado, o que pode facilitar o diagnóstico precoce e permitir que o médico intervenha e acompanhe o caso da paciente de maneira mais eficaz.

