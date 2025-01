Miss Araucária 2024 perde coroa e pode responder por maus tratos após soltar bombinhas em gatos

Nessa terça-feira, 07 de janeiro, um caso considerado como maus tratos aos animais repercutiu e causou revolta pelas redes sociais. A Miss Araucária 2024, Gabrielly Vitória, de 19 anos, postou um vídeo em suas redes sociais, onde estaria soltando bombinhas para assustar alguns gatos que estavam bagunçando no quintal da casa. Gabrielly mora em Araucária, mas o caso aconteceu na casa de sua amiga, em Curitiba.

Após o vídeo viralizar, a Miss publicou mais alguns vídeos relatando sobre a situação. Ela relata que tomou essa atitude, porque os gatos faziam muito barulho e não deixavam a moradora da casa dormir, além de espantarem a cachorrinha da amiga. Em outro vídeo, Gabrielly explicou que os gatos não estavam perto do local onde a bombinha foi estourada.

Além do seu relato em vídeo, Gabrielly Vitória também postou em sua rede social uma nota de esclarecimento, onde diz que aconteceu um mal-entendido e não houve maus tratos aos animais. Segundo ela, o vídeo divulgado foi editado e tirado de contexto, e que foi cortada a parte em que ela se retrata e explica que não tinha gatos no local. A Miss também pede desculpa pela confusão e pelo mal entendido.

Devido a uma nota oficial publicada pela coordenação do Miss Araucária, onde foi declarado que o concurso não compactua com a atitude e que foi decidido pela destituição do título da Gabrielly, a jovem explica na nota de esclarecimento que o seu reinado como Miss Araucária já havia terminado em novembro de 2024, e já estava previsto que o título seria passado para uma nova Miss.

O caso chegou no Delegado Matheus Laiola, muito conhecido por ser defensor dos animais, que publicou um vídeo repudiando a situação. Ele declarou que o caso é considerado como maus tratos aos animais, e que todos as pessoas envolvidas na situação serão investigadas e responsabilizadas. O boletim de ocorrência já foi realizado e nos próximos dias as pessoas envolvidas serão chamadas para apresentar a versão da situação. No vídeo, o delegado também informa que os gatinhos estão bem.