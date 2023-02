Miss Grand Araucária: começa a arrancada para a edição 2023

O concurso Miss Grand Araucária já tem data para acontecer: 11 de março, no Teatro da Praça. Às 14h sobem no palco as candidatas das categorias Mister Kids, Mirim, Infantil e Pré-Teen e às 19h das categorias Teen, Adulta, Elegância e Mister. O evento contará com apresentação artística da cantora Patrícia Santos.

Organizado pela jornalista e empresária Gabriela Rocha, o concurso de miss vem ganhando mais projeção a cada edição. Este ano foram 122 candidatas (os) inscritas (os), sendo 9 da categoria Mister Kids, 24 da categoria Mirim, 28 da categoria Infantil, 15 da categoria Pré-Teen, 17 da categoria Teen, 9 da categoria Adulta, 9 na categoria Elegância e 11 categoria Mister. “Temos presença confirmada da Miss Grand Paraná Ana Finkler e do coordenador estadual do Miss Grand Paraná Edy Shupchek. A vencedora irá representar Araucária no Miss Grand Paraná 2024”, diz Gabriela.

Miss Popularidade

Em parceria com o Jornal O Popular, Gabriela Rocha também fará uma edição do tradicional Miss Popularidade. As fotos das candidatas (os) serão feitas no dia 25 de fevereiro, no Parque Cachoeira, e posteriormente publicadas para votação nas redes sociais do jornal. Os vencedores receberão premiações.

Para acompanhar os bastidores do pré-evento, ensaios e fotos das candidatas, acesse o Instagram @missaraucariaoficial.