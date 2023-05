Missa de posse do Padre Moacir Cardoso no Santuário Nossa Senhora dos Remédios será nesta quarta-feira (24)

Nessa quarta-feira (24), às 19h30, acontece a missa de posse do Padre Moacir Cardoso Vargas, que substituirá o Padre Andre Marmilicz no comando do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, no Centro. Pe. Andre está se desligando da paróquia para tirar um Ano Sabático. A Celebração Eucarística será presidida pelo Bispo Dom Celso Antônio Marchiori.

Padre Moacir nasceu em janeiro de 1957 e é natural da cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Ele já foi o Vigário Paroquial na Paróquia Nossa Senhora dos Remédios em 1989 e Pároco na Paróquia Nossa Senhora das Dores em 1997. Ultimamente era ecônomo (administrador) Provincial em Curitiba.