Missão Favorita entrega doces para crianças carentes

Um projeto social levou doces de Páscoa e muito amor para as crianças da comunidade Favorita, no bairro Capela Velha, no sábado, 8 de abril. A ação foi organizada pelo projeto Missão Favorita, criado pela jovem Maria Eduarda Rolim, que hoje conta com apoio de diversos voluntários. “O intuito do projeto é amar, cuidar e poder servir crianças e suas famílias”, disse a jovem.

Os voluntários entregaram mais de 500 caixinhas de chocolate. Esta foi a segunda ação do Missão Favorita, que no início do ano distribuiu materiais escolares para os pequeninos. “No Dia das Mães pretendemos voltar àquela comunidade, mas nossa intenção é estar sempre presente, não apenas em datas comemorativas”, afirma Maria Eduarda.

Para conhecer mais sobre o projeto, basta seguir o Instagram @missaofavorita.

Edição n. 1358