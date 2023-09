Mistério: corpo carbonizado é encontrado na região do Tietê

Na manhã deste primeiro sábado do mês, 1º de setembro, na região rural do Tietê, quase na divisa entre Araucária e Mandirituba, um achado chocante e perturbador surpreendeu a comunidade local e as autoridades: um corpo carbonizado encontrado dentro de um veículo.

De acordo com as autoridades, moradores da região entraram em contato com a Polícia Militar, por meio da Central 190, para relatar um veículo em chamas na estrada. Os policiais se deslocaram até o local e constataram a presença de uma vítima no interior do carro.

O veículo, um Peugeot prata, estava completamente consumido pelas chamas. Até o momento, não há relatos de roubo ou furto relacionados ao veículo. A vítima, devido à carbonização completa, ainda não foi identificada.

A Polícia Civil já iniciou as investigações para determinar a identidade da vítima e apurar as circunstâncias que levaram ao incêndio tanto na vítima quanto no veículo.