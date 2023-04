Momentos de diversão e alegria marcaram a festa dos 5 anos da Associação Araucariense de Handebol

Os cinco anos da Associação Araucariense de Handebol (A.A.H.) foram comemorados em grande estilo, com uma costelada fogo de chão e chopp free para integrantes da equipe e convidados. A festa aconteceu no dia 15 de abril, no Rancho Scherreier e foi um momento marcado pela confraternização, descontração e boas risadas.

Além da costelada, os convidados se deliciaram com um cardápio diversificado à base de arroz branco, risoto, frango assado, lasanha 4 queijos, maionese, saladas (tomate, alface e cebola) e sobremesa.

O projeto para criação da A.A.H. foi idealizado no final do ano de 2017, ano que carregam em sua logo, mas a fundação oficial da associação aconteceu no dia 14 abril de 2018.

Edição n. 1359