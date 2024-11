Mônaco Excellence: sofisticação e modernidade no coração de Araucária

O edifício Mônaco Excellence, desenvolvido pela Euro Empreendimentos, é um projeto que traz modernidade e sofisticação à paisagem urbana de Araucária. Com 11 pavimentos, incluindo um rooftop exclusivo, o edifício está localizado em uma posição privilegiada, na entrada do Centro da cidade, próximo ao shopping e ao viaduto, oferecendo aos moradores fácil acesso a uma variedade de serviços. O Mônaco combina praticidade e um conceito inovador de moradia, pensado para atender diferentes estilos de vida.

O empreendimento se destaca pelo conjunto completo de áreas de lazer, com espaços projetados para proporcionar experiências diferenciadas aos seus residentes. O rooftop é um dos maiores atrativos, oferecendo uma vista panorâmica de Araucária e contando com uma piscina aquecida, um diferencial na região. O Mônaco também conta com um espaço gourmet, sala de reuniões em estilo coworking, espaço pet e churrasqueira ao ar livre, promovendo um ambiente ideal para socialização e lazer.

Cada unidade do edifício dispõe de três dormitórios, sendo uma suíte, além de sacada na suíte e uma sacada adicional com churrasqueira. Os futuros moradores têm a possibilidade de personalizar tanto a planta quanto os acabamentos de cada apartamento, moldando o espaço conforme suas preferências. As unidades também incluem opções de vagas duplas de garagem cobertas, e o prédio conta com dois elevadores, reforçando o conforto e a praticidade para os moradores. Outro destaque são as seis coberturas exclusivas, com áreas que variam de 140 a 170 metros quadrados e vagas duplas de garagem, oferecendo mais espaço e privacidade. Este é o primeiro edifício em Araucária a adotar esse conceito de acabamento sofisticado e flexível.

A Euro Empreendimentos, que há quase uma década atua no mercado imobiliário de Araucária, se dedica a trazer inovação e qualidade de vida para a cidade. Com o Mônaco e o Latitud, seus mais recentes lançamentos, a empresa se propõe a redefinir o conceito de moradia na região, oferecendo projetos que combinam modernidade, segurança e conforto no coração da cidade.

Edição n.º 1440. Nina Santos.