Monaliza Haddad participa de seminário internacional sobre o direito humano à educação

A araucariense Monaliza Ehlke Ozorio Haddad, Doutora em Educação e fundadora do IAD – Instituto Aprendizagem e Desenvolvimento, participou na terça-feira (10/01) do II Seminário Internacional sobre El Derecho Humano a La Educación (O direito humano à educação) na cidade de Salamanca, na Espanha. Ela falou sobre a temática de Inclusão Educativa e explicou a importância de políticas públicas educacionais para a efetivação do trabalho educativo.







“Foi uma honra fazer parte deste Seminário, onde consegui expor que o fazer escolar e as práticas pedagógicas são imprescritíveis no cotidiano das escolas, salientando ainda que a parceria escola e família é fundamental. Ter a Universidade de Salamanca vinculada ao meu nome é motivo de orgulho”, disse.

Pedro Garrido Rodriguez, organizador do evento, comentou que o seminário abordou o direito humano à educação em vários aspectos. A Professora Esther Martínez Quinteiro deu uma visão geral dos vários modelos educacionais ao longo da história, desde os tempos clássicos até os dias atuais. A Doutora em Educação Monaliza Haddad fez uma defesa bem fundamentada em favor da educação inclusiva com base no caso brasileiro e a professora Racquel Valério contou sobre a situação educacional particular e regional dos quilombolas de Dourados.

“Eu expus a questão da educação intercultural e inclusiva, como o modelo educativo, ótimo para gerir a diversidade cultural inerente às nossas sociedades da forma mais coerente com os direitos humanos e com o objetivo de contribuir para o progresso, o bem-estar e coesão social. Considero que foi um evento esplêndido, de grande qualidade científica e espero que ajude a sensibilizar e gerar debate sobre o tema. Agradecemos aos palestrantes e participantes por sua interação e ao Seminário Internacional de História Contemporânea dos Direitos Humanos da Universidade de Salamanca por acolher a atividade”, destacou.

Foto: Monaliza.