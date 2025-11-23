Monaliza Haddad vai lançar novo livro que fala sobre o sentido da vida

A psicopedagoga e Doutora em Educação e proprietária do Instituto Aprendizagem e Desenvolvimento – IAD, Monaliza Haddad, vai lançar seu mais novo livro “Vida: O Intervalo entre o Nascimento e a Morte” no dia 11 de dezembro, às 19h, no Hotel Pinná. A obra, segundo a autora, é um mergulho na essência do nosso tempo, um convite para refletirmos sobre o que nos move e o que realmente significa viver.

Monaliza descreve que a escrita sempre foi o pilar de sua jornada, resultando em uma vasta produção acadêmica que inclui 12 livros sobre Educação, inúmeros artigos científicos e colaborações em revistas. No entanto, sua nova obra representa um divisor de águas em sua trajetória.

“Senti uma necessidade profunda de me desprender da pesquisa e da investigação e escrever sobre a vida. Não apenas a minha, mas a vida que sinto ao conviver com as pessoas em meu Instituto há quase trinta anos, dedicando-me a escutar seus anseios e dificuldades,” explica a autora.

Monaliza optou por uma abordagem plural e colaborativa, convidando pessoas de seu convívio para enriquecer o texto. Assim, a obra foi escrita em várias mãos, um conceito ilustrado na capa com a imagem de uma mão ajudando a outra. “Este foi o meu livro mais difícil de escrever, um livro de alma. Ele veio lá do meu íntimo, dos meus sentimentos e da minha experiência de vida”, revela.

A obra contou com a colaboração de Maria José Basso de Paula Lima Dietrich, Iago Haddad, Maria Rita Oliveira, Ishayla Ozorio Haddad, Simone Nunes, Tania Gayer Ehlke e Mahayla Haddad, que compartilham histórias reais, tocantes e inspiradoras, ampliando o olhar sobre o que é viver de verdade.

As ilustrações são de N.G.B. Wan e a publicação foi feita pela Reino Editorial. É uma sugestão da autora para ser um presente de Natal que convida à reflexão e ao cuidado mútuo. “Espero por vocês no lançamento do meu livro para um abraço e um brinde à vida!”, convida a autora.

O livro “Vida: O Intervalo entre o Nascimento e a Morte” pode ser adquirido no dia do lançamento no Hotel Pinná, que fica na rua Vital Brasil, 1355, no bairro Estação, ou posteriormente no Instituto Aprendizagem e Desenvolvimento- IAD, localizado na rua José Huttner, 168, Fazenda Velha.

