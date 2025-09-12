Um trecho da rua Pedro Paulo Pianowski, no bairro Costeira, está precisando de calçadas, segundo afirmou um morador que entrou em contato com o Jornal O Popular. Ele disse que as pessoas tem que transitar pela rua e citou o caso especial de quem estuda no Jardim Gralha Azul e mora no Costeira. “A via não possui calçadas e a vegetação está alta, encobrindo o espaço onde as pessoas poderiam andar, por isso peço que a Prefeitura verifique a situação”, comentou.   

O morador também falou que o mesmo problema ocorre na Rua Miguel Gavleta. “Existe uma curva onde os carros descem a toda hora e os pedestres que estão andando pela rua correm risco de atropelamentos”, afirmou.

A Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria de Obras (SMOP), informou que, no caso da rua Pedro Paulo Pianowski, já havia solicitação para implantação de calçada em área que pertence ao Município e que a equipe já está se organizando para poder atender o pedido do morador.

No caso do terreno da rua Miguel Gavleta, a SMOP lembra que não recebeu solicitação, mas irá verificar o local mesmo assim. Explicou ainda que a Prefeitura tem trabalhado para atender a essa demanda de calçadas em áreas públicas e esclarece que a prioridade tem sido as vias com maior circulação. Os moradores podem procurar a SMOP para esclarecer dúvidas e enviar solicitações, através do telefone (41) 3614-7580.

Edição n.º 1482.