Morador de Araucária mita e é o campeão nacional de dezembro no Cartola FC

O cartoleiro Marcos Roberto é apaixonado pelo futebol e iniciou no game em 2015. Foto: divulgação

O game do site da Globo, Cartola FC, é divertido e ainda pode dar prêmios para quem participa. Isso mesmo! Todo cartoleiro PRO tem várias chances durante o campeonato, de receber um prêmio por seu desempenho no jogo. E olha só que notícia bacana! O felizardo do mês de dezembro foi o araucariense Marcos Roberto, dono do “MRPeixão FC”, que fez 383.31 pontos e ganhou R$5.000,00 em vale-compras. Ele “mitou” duas vezes, com duas pontuações acima dos 100 pontos. Na rodada #24, cinco jogadores escolhidos por ele fizeram mais de 10 pontos: Wilson, goleiro do Coritiba, Everton Ribeiro, meia do Flamengo, Raphael Veiga, meia do Palmeiras, Marinho, atacante do Santos e Luciano, atacante do São Paulo. Além deles, Pepê, com a tarja de capitão, marcou 18 pontos. Já na rodada #27, apenas três atletas pontuaram acima dos 10: Thiago Galhardo, meia do Internacional, Nikão, meia do Athletico-PR, e Marinho, que com a faixa de capitão fez 26.20 pontos.

“Tenho pontuado de forma regular nesse segundo turno, no primeiro fui melhor, pontuei pouco nas primeiras rodadas e depois mantive uma boa média no restante do turno. Então, acabei ganhando também no primeiro turno as duas ligas que jogamos, no grupo de amigos do futebol. Na liga jogamos valendo a camisa oficial do time que cada um torce. Atualmente, até a rodada que fechou ontem (1º de fevereiro) a disputa estava muito equilibrada, com apenas três pontos de diferença entre os primeiros”, comenta o cartoleiro, que iniciou no game em 2015.

Quanto ao prêmio do Cartola PRO, Marcos ainda não o recebeu, pois demorou para ver o resultado e acabou não retornando o contato recebido imediatamente, somente depois de alguns dias. “Agora pediram para eu aguardar, que logo vou receber as informações sobre o resgate do prêmio”, diz o araucariense.

Sobre o game

Cartola FC é um jogo do site da Globo, criado em 2005. O game é do estilo “Footbaal Manager” e “Fantasy”, e nele você comanda seu próprio clube, escala os jogadores e técnicos, com base no que acontece na vida real dentro de campo. Por meio de pontuações que levam o nome de ‘scouts’, o jogador escolhe aqueles jogadores que apresentam bom rendimento e pontos na partida, que são transferidos para o Cartola. O jogo do Cartola acontece durante todo o Campeonato Brasileiro, gerando pontuações para os jogadores, que podem criar e participar de ligas com os amigos.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1247 – 04/02/2021