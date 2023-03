No último sábado (18/03) um carro foi roubado no bairro Cidade Industrial, em Curitiba. Segundo o proprietário, que é morador do bairro Capela Velha, ele teria sido assaltado por dois indivíduos, com um deles sob porte de arma calibre 38. O assalto aconteceu na Rua Cyro Correia Pereira, número 667, em frente a empresa BD. O carro é um Chevrolet Cobalt da cor branca, com a placa AXH9255.

Qualquer informação entrar em contato com o número (41) 99985-8089.