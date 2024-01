Morador do bairro Thomaz Coelho pede ajuda para encontrar carro roubado

Na madrugada da última sexta-feira, 26 de janeiro, um carro foi roubado na Rua Antônio Marzalek, no bairro Thomaz Coelho.

De acordo com o boletim de ocorrência feito pelo dono do veículo, ele teria estacionado o carro no endereço em questão, e quando voltou para ver, o automóvel já não estava mais no local. Ele comenta que dentro do veículo estavam seus documentos pessoais, além dos materiais que usava no trabalho.

Imagens de segurança de uma casa próximo do local do crime mostram o momento em que o carro sobe a rua e vira a esquerda. O carro é da marca Volkswagen Quantum com a placa ADU-0006. A cor dele é prata, e possui algumas marcas no parachoque traseiro.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do veículo, entrar em contato com a Delegacia de Polícia de Araucária, ou com o número (41) 99684-8825.