Um morador do bairro Thomaz Coelho está doando um gatinho que foi resgatado em novembro. A princípio, o bichinho iria ficar permanentemente com ele, entretanto, o morador recebeu a notícia que sua outra gatinha possui problemas renais.

Por conta disso, a veterinária vedou o contato entre os felinos, já que o gatinho resgatado é FELV positivo. Como o resgatou recentemente, o morador ainda não havia feito a adaptação dos animais.

“Meu apartamento é pequeno e é inviável o gato ficar somente em um cômodo a vida toda. Por isso, estou procurando por uma pessoa para adotar ele”, explica ele. Quem tiver interesse em adotar o gatinho, deve entrar em contato com o número (19) 99549-8383 e falar com Amanda.