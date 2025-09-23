Uma moradora do Centro, que decidiu fazer uma caminhada pela rua Manoel Ribas, se surpreendeu com a dificuldade de andar pelas calçadas. Isso porque, o passeio estava praticamente coberto pela vegetação, obrigando as pessoas a circularem pela rua em determinados trechos.

“Entendemos que o mato cresce sem parar, ainda mais quando as condições climáticas são favoráveis, mas o pedestre precisa de espaço adequado para andar pelas calçadas. Caso contrário, tem que andar pela rua, o que é bem perigoso, principalmente na Manoel Ribas, que é uma descida, onde os carros andam em velocidade”, afirma o moradora.

A Prefeitura de Araucária informa que está sempre aberta a receber as solicitações dos moradores sobre diferentes serviços públicos, o que não aconteceu no caso em questão. Para isso, basta que os moradores entrem em contato por meio de um dos canais oficiais. No caso do serviço de roçada, a Secretaria de Meio Ambiente (SMMA) pode receber a solicitação também pelo telefone/WhatsApp (41)3614-7481. As solicitações registradas são colocadas na programação do serviço.

A SMMA esclarece que os serviços de roçada e poda são realizados de forma prioritária em áreas consideradas essenciais, como unidades de saúde, escolas, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e demais espaços públicos com grande circulação de pessoas.

