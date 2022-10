Moradora de Araucária costura bonecas de pano para doação

Fernanda Galvão de Abreu, moradora do bairro Capela Velha, está confeccionando, sozinha, dezenas de bonecas de pano que ela pretende doar no Dia das Crianças (12/10). A história começa quando ela compra uma máquina de costura e decide que vai aprender a confeccionar bonecas de pano. “Eu comprei a máquina, não sabia nem como ligá-la e não entendia nada de costura. Comecei a assistir alguns vídeos no youtube e com muita determinação e dedicação, eu aprendi, sem fazer nenhum curso. Estraguei muitos tecidos, confesso, mas fui aperfeiçoando. Também precisei comprar alguns moldes, só pra facilitar o trabalho”, conta Fernanda.



A produção da araucariense começou há cerca de dois meses apenas e ela está na reta final de cumprir sua meta. Na verdade, a proposta da Fernanda era confeccionar 50 bonecas, mas a artesã foi muito além disso. Parte da produção ela irá doar para as crianças abrigadas na Casa do Acolhimento de Araucária e outras bonecas serão doadas para uma instituição que também atende criança. “No decorrer do trabalho tive que vender algumas bonecas para comprar materiais, porém logo costurei outras para repor”, diz.



Alegria



Fernanda contou ainda que decidiu confeccionar bonecas para doar porque quer levar alegria para as crianças. “Muitas delas nunca ganharam um brinquedo, quem dirá uma boneca. Além disso, eu tive depressão e o artesanato me ajudou bastante, voltei a ser feliz e quero passar um pouco dessa felicidade para as crianças”, comentou.



Nessa missão, a artesã conta com o apoio de um amigo, que está arrecadando balas, pirulitos e outras guloseimas; eles querem montar sacolas com as bonecas e os doces, para presentear os pequeninos.



Ajude



Você pode contribuir com o trabalho social da Fernanda doando alguns materiais como fibra siliconada, lãs, aviamentos, rendas, fitas, tecidos de algodão cru, tricoline, entre outros. O fone de contato da artesã é o (41) 99710-4457.