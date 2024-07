Moradora de Araucária ganha carro zero km diretamente das mãos do presidente do Condor

A moradora de Araucária, Beatriz Zanon, ganhou um carro zero km da Campanha 50 Anos Premiado Condor. Ela recebeu o prêmio diretamente do fundador e presidente da rede, Pedro Joanir Zonta, que foi até a casa dela para fazer a entrega.

“O coração está saindo para fora de emoção e estou me sentindo importante por receber o Sr. Joanir na minha casa. Na hora que recebi a notícia, não acreditei e liguei para toda a família para dividir a alegria. Vale a pena ser Clube Condor e eu sou a prova disso”, disse Beatriz.

Segundo Zonta, o Condor é o que é hoje graças aos clientes, que permaneceram de mãos dadas com a empresa nesses 50 anos. “Me sinto realizado em poder entregar um prêmio desse para um cliente que prestigia o Condor. Acho muito gostoso chegar na casa do cliente e ver a alegria dele recebendo o prêmio, é um momento que me faz muito bem”, conta o presidente.

O gerente, Eduardo da Silva, destacou a importância da campanha para a valorização dos clientes. “Estou muito feliz e me sinto um pé quente por um cliente daqui de Araucária ter ganhado o carro. A Campanha está gerando grande engajamento dos clientes, que elogiam e torcem para ganharem o prêmio também”, afirma.

No decorrer da campanha, que segue até o dia 31 de dezembro, serão sorteados 50 carros (Chevrolet Onix 1.0 MT), 50 motos (Honda CG 160 Star), 50 vales-compras de 1 ano de supermercado (R$ 500 por mês durante um ano) e vales-compras diários de R$ 500.

Na promoção 50 Anos Premiado, a cada R$ 100 em compras, o cliente ganha um número da sorte. Os pagamentos realizados com o cartão Z-ON rendem chances em dobro. Para participar, basta estar com o cadastro no Clube Condor completo e fornecer o CPF no caixa. Para completar ou fazer o cadastro, o cliente pode baixar o aplicativo Clube Condor ou fazer pelo site clubecondor.com.br.