Moradora de Araucária pede ajuda com lar temporário para seu cachorro

Uma recém-moradora de Araucária pede ajuda para encontrar um lar temporário para o seu cãozinho. Patricia conta que se mudou para um local pequeno e não consegue cuidar do seu cachorrinho apropriadamente.

Ele atende pelo nome de Urso, e ficaria no lar temporário até a tutora encontrar um local melhor para morar. Por enquanto, o cãozinho está ficando na casa de uma amiga, mas o local também não é apropriado.

Patricia relata que está com ele há 7 anos e quer muito cuidar dele. O Urso é um labrador preto e precisaria de um local com quintal grande, já que ele não gosta de ficar preso. Quem puder fazer o lar temporário do Urso, entrar em contato com a tutora Patrícia pelo número (41) 98708-3629.