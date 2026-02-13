Uma jovem identificada como Ana Cristina, moradora de Contenda, está desaparecida desde o dia 9 de fevereiro. O caso já foi oficialmente registrado em boletim de ocorrência junto à Polícia Civil.

De acordo com as informações que constam no registro, Ana Cristina foi vista pela última vez no Terminal Cental de Araucária, por volta das 13h15. Ainda conforme o boletim, ela estaria acompanhada de outra menina no momento em que foi vista.

Familiares buscam informações que possam ajudar a localizar a jovem e pedem apoio da população. Ana usava shorts e cropped quando saiu de casa pela ultima vez.

Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do desaparecimento. Qualquer informação que possa contribuir com as investigações pode ser repassada à Polícia Militar pelo telefone 190, à Polícia Civil pelo 197, ou diretamente aos familiares pelos números (41) 99910-1006 e (41) 99163-7397.