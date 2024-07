Moradora do Cachoeira continua à procura do filho desaparecido desde 28 de junho de 2021

Há três anos, a mãe de Jeferson dos Santos, 33 anos, vive dias de angústia e aflição, por não ter notícias do filho, que está desaparecido desde o dia 28 de junho de 2021.

Maria Iraci é moradora do bairro Cachoeira e conta que não passa um dia sequer sem pensar no que teria acontecido com o filho, que até hoje, apesar das inúmeras buscas, não foi encontrado.

“Meu filho desapareceu na região da Cidade Industrial de Curitiba, ele é usuário de drogas, mas sempre trabalhava normalmente, o vício não afetava sua vida. Ele tem duas filhas, de 7 e 10 anos, que sempre pedem pelo pai. Estamos desesperados, porque essa incerteza do que pode ter ocorrido com ele nos consome a cada dia”, declarou Iraci.

A mãe também conta que o filho já havia sumido outras vezes, mas costumava ficar no máximo uma semana sem dar notícias, depois voltava pra casa. “Eu vi o Jeferson pela última vez no dia 28 de junho, ele saiu dizendo que ia para a CIC, pra ficar na casa de uma amiga. Ele estava usando calça marrom, camiseta amarela e tênis preto. Essa amiga contou pra nós que a última vez que o viu teria sido no dia 1º de julho. Nesse dia, ela disse que ele teria saído para trabalhar e desde então não foi mais visto. Conversamos com um traficante que teria ficado com o carro dele e este falou que a última vez que viu meu filho foi no dia 5 de julho. Mas isso foi tudo que descobrimos. O Jeferson chegou a comentar com a minha filha que iria embora e não voltaria mais, ainda assim acreditamos que possa ter acontecido algo muito grave, porque meu filho nunca fez isso”, disse a mãe.

Maria Iraci ainda comentou que espera que um dia a polícia possa desvendar o desaparecimento do filho. Não tive ajuda nenhuma nesse caso. Portanto, desisti de ir nas delegacias e comecei a procurar sozinha lá na região da CIC. No começo eu ia lá todo dia em busca de notícias, hoje vou menos, mas eu nunca desisti de procurar o meu filho. Não posso mais conviver com essa angústia, nenhuma mãe merece isso”, lamentou.

Serviço

Se alguém tiver alguma notícia que possa levar ao paradeiro de Jeferson dos Santos, os contatos da família são os seguintes: (41) 99664-4886 ou (41) 99511-8166.

