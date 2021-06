Moradora do Campina da Barra de apenas 24 anos morre de Covid

Foto: divulgação

Deisiely Belém da Silva, de apenas 24 anos, moradora do jardim Santa Eulália, no bairro Campina da Barra, foi mais uma vítima fatal da Covid 19. Ela trabalhava no banco Bradesco de Araucária, estava internada há vários dias, mas não resistiu às complicações da doença, e faleceu neste sábado, 19 de junho. A morte da jovem gerou intensa comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho.

No bairro onde ela morava, vizinhos ficaram chocados quando receberam a notícia. “A Deisiely era uma menina muito querida por todos, nasceu nesse bairro, cresceu e agora se despediu de todos nós dessa forma tão precoce e inesperada. Ela era muito jovem, tinha muitos planos e muita vida pela frente. É triste demais”, disse a líder comunitária Lucimara Covaleski. Deisiely não foi a única da família a ser contaminada pelo coronavírus. Mais duas pessoas ainda permanecem internadas.

Texto: Maurenn Bernardo